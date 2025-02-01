🇷🇺🛩🇺🇦Охота российских дроноводов на украинских боевиков продолжается🔥 🎥На этот раз им повезло, он не разорвался, но они знатно наложили в штаны👌 #ВСУ #FPV #ВСРФ #Прилет #Позиции #СВО.