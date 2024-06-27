FT: на границе Израиля и Ливана образовалась «мертвая зона»

Зону, которая находится в пяти километрах от «голубой линии», на ливано-израильской границе признали непригодной для жизни из-за постоянных обстрелов, сообщает издание Financial Times, опираясь на спутниковые и радиолокационные данные и правительственную статистику.
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