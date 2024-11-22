Артист балета Цискаридзе признался, что радовался провалу «Щелкунчика»

Известный российский балетный артист и педагог Николай Цискаридзе на недавней пресс-конференции поделился, что был рад неудачной постановке классического балета «Щелкунчик» в одном из серьезных музыкальных учреждений.
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