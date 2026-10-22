Покупки валюты по бюджетному правилу в октябре более чем вшестеро, но рубль не ослаб, а укрепился: 22 октября официальный курс доллара опустился до 81,97 руб.
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