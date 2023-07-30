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Майк Скотт подписал контракт с «Виллербаном»

Американский форвард Майк Скотт (34 года, 201 см) подписал контракт с «Виллербаном», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

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