История показала: как вхождение Белоруссии в ШОС укрепило безопасность Евразии

Вхождение Белоруссии в ШОС является безусловно важной вехой в укреплении безопасности в Евразии. Минск, связанный с Москвой союзническими обязательствами, но уже долгие годы развивает торгово-экономические связи и с Пекином.
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