Бои на запорожском направлении: «Солнцепёки» сжигают опорные пункты врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои на запорожском направлении, где «Солнцепёки» сжигают опорные пункты врага. Расчеты тяжелых огнеметных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения продолжают выжигать позиции противника в районе Вербового, не давая ему не единого шанса на спасение.
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