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Стал кавалером: Иван Ургант получил особый знак отличия

Стал кавалером: Иван Ургант получил особый знак отличия

Телеведущему вручили награду, которую он никак не ожидал получить. Иван Ургант @@urgantcom/instagram43-летний Иван Ургант получил первый в своей жизни почетный знак отличия – он стал кавалером, однако не отечественного ордена, а итальянского.

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