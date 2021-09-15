Стал кавалером: Иван Ургант получил особый знак отличия

Телеведущему вручили награду, которую он никак не ожидал получить. Иван Ургант @@urgantcom/instagram43-летний Иван Ургант получил первый в своей жизни почетный знак отличия – он стал кавалером, однако не отечественного ордена, а итальянского.
Телеведущему вручили награду, которую он никак не ожидал получить. Иван Ургант @@urgantcom/instagram43-летний Иван Ургант получил первый в своей жизни почетный знак отличия – он стал кавалером, однако не отечественного ордена, а итальянского.
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