Иду на ВЫ!

Новость дня.То же самое из другого источника и текстом."Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что российская армия приступила к подготовке массированных ударов по энергообъектам Украины в ответ на атаки Киева на гражданскую и топливно-энергетическую инфраструктуру России.
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