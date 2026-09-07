Письма от ФНС и «Госуслуг» возглавили рейтинг фишинговых приманок

В 2026 году письма, имитирующие сообщения от ФНС и «Госуслуг», стали самой эффективной фишинговой приманкой для сотрудников российских компаний, следует из данных «Мегафона» и «Лаборатории Касперского», которые проанализировал «Коммерсантъ».