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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден подпишет новый контракт с «Клипперс» до 2027 года (The Athletic)

«Жду, что Джеймс Харден откажется от опции на следующий год и подпишет контракт, синхронизированный по срокам с Каваем Ленардом.

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