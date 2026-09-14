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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Нужно что-то сделать, трассу в Мадриде должны изменить. Она похожа на Монако»

Пилот « Мерседеса » считает, что новая трасса «Мадринг» нуждается в изменениях. «Им нужно что-то сделать, они должны внести изменения.

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