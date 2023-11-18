В Республике Башкортостан полицейский провёл антинаркотический классный час для старшеклассников

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белорецкому району капитан полиции Роберт Муллагалямов встретился с учащимися школы № 18 города Белорецка, чтобы напомнить им о вреде наркомании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии