На стадионе «Юность» в Петрозаводске странная разметка: то ли к регби готовят поле, то ли к американскому футболу, но явно к чему-то экзотическому Наше внимание привлекло это поле в связи с воспоминаниями почти столетней давности, когда примерно также было разлиновано поле «Юности» (или как там она называлось), и советские люди играли на нем в живые […] The post Разлиновка стадиона «Юность» напомнила нам времена репрессий first appeared on ЭХО МЕДИА.