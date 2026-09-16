Одиночество и бедность после звездной роли: как уходила актриса Данилова

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова, которую миллионы зрителей запомнили как Варю Синичкину из фильма «Место встречи изменить нельзя», умерла на 71-м году жизни.
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