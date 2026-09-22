В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области плата за коммунальные услуги вырастет в среднем на 11%, сильнее всего подорожает водоотведение — с 24,14 до 28,96 рубля за кубометр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава МИД Германи...
- Академик Онищенко...
- Пустить Россию по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым