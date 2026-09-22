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Царьград

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В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2025 года

В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области плата за коммунальные услуги вырастет в среднем на 11%, сильнее всего подорожает водоотведение — с 24,14 до 28,96 рубля за кубометр.

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