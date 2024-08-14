🇲🇩 О «двойных стандартах» и разжигании ненависти в ныне «демократической» Молдавии можно писать бесконечно.
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🇲🇩 О «двойных стандартах» и разжигании ненависти в ныне «демократической» Молдавии можно писать бесконечно.
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