Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» получило дизтопливо из госрезерва 

Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) сегодня получило первые 250 тонн дизельного топлива из государственного резерва, поставленного Агентством материальных резервов на основании распоряжения правительства, передает moldpres.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии