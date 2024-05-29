Клинический психолог дала советы по преодолению тревожности на экзамене

Справиться с тревогой, когда ситуация выходит из-под контроля перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) можно, используя простые рекомендации, которыми 29 мая поделилась с «Известиями» директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующая кафедрой клинической психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.