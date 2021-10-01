Аресты чиновников и коммерсантов в России как результат борьбы с коррупцией

Серия арестов высоких чиновников и крупных бизнесменов стала поводом для множества спекуляций. Это обвинение основателя Group-IB Ильи Сачкова в госизмене, арест бывшего начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексея Бессонова, обвинение вице-президента Сбербанка, бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, аресты крымских чиновников: бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и бывшего министра строительства республики Михаила Храмова.