Россиянам раскрыли, какие выплаты будут проиндексированы в 2027 году

В следующем году ожидается увеличение множества социальных пособий и пенсий, напомнил член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»), отметив, что это часть регулярной государственной политики, направленной на поддержку населения.
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