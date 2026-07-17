Минобороны РФ создаст военный инженерно-технический университет

На заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу, 18 июля 2026 года, были объявлены два ключевых решения: о создании военного инженерно-технического университета и о масштабной адаптации военных вузов к требованиям, продиктованным опытом боевых действий.
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