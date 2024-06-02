Кому на Руси еще жить нехорошо? И в каких отраслях стоит ожидать повышения зарплаты

﻿﻿По данным ЦБ РФ, в первом квартале 2024 года заработная плата в России выросла на 12,7%. В каких отраслях в этом году будут выше зарплаты, какие профессии пользуются наибольшим спросом и какие регионы предлагают лучшие цены? Иммиграция снова стала приоритетом? аналитики сервиса по подбору работы hh.