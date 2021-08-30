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Финалистка "Голоса" объяснила, почему восхищается фигуристкой Трусовой

Финалистка "Голоса" объяснила, почему восхищается фигуристкой Трусовой

Фигуристка Алиса Трифонова, которая занималась под руководством Анны Царевой, в интервью "Газете.Ru" рассказала о своем отношении к спортсменкам сборной России - Анне Щербаковой, Александре Трусовой, Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и другим.

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