Финалистка "Голоса" объяснила, почему восхищается фигуристкой Трусовой

Фигуристка Алиса Трифонова, которая занималась под руководством Анны Царевой, в интервью "Газете.Ru" рассказала о своем отношении к спортсменкам сборной России - Анне Щербаковой, Александре Трусовой, Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и другим.