Кейн и Мусиала – самые высокооплачиваемые игроки Бундеслиги с зарплатой 2,1 млн евро в месяц. В топ-5 только игроки «Баварии» (L’Equipe)

Газета L’Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Германии. Первую строчку разделили нападающий «Баварии» Харри Кейн и полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала - они зарабатывают 2,1 млн евро в месяц.
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