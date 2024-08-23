В Курской области «Ахмат» уничтожил дроном украинскую зенитку за 8 млн евро

«Лягушатники, думайте, какие деньги вы тратите для того, чтобы произвести вот эту вот ерунду», — заявил генерал-майор Апти АлаудиновБойцы добровольческого подразделения «Ахмат» в Курской области сожгли зенитно-ракетный комплекс Crotale французского производства.
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