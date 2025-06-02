Мединский: украинские родители просят помощи у российских консульств

Вопросами воссоединения украинских родителей с их детьми занимаются российские консульства по обращениям граждан Украины, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский 2 июня в эфире телеканала «Россия 24».
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