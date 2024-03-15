В России ответили на слова США об обслуживающих технику американцах на Украине

Сенатор Климов: действующие военнослужащие США находятся на территории Украины Действующие военнослужащие США разных специальностей находятся на территории Украины, в том числе и те, кто служат в частях специального назначения, рассказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.