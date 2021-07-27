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Кредиты и квартиры: на что петербуржцы чаще всего тратят маткапитал

Материнский капитал, полученный при рождении детей, можно потратить на различные нужды. В Пенсионном фонде подсчитали, на что именно молодые родители в Петербурге и Ленобласти предпочитают потратить около 500 тысяч рублей финансовой поддержки.

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