Кредиты и квартиры: на что петербуржцы чаще всего тратят маткапитал

Материнский капитал, полученный при рождении детей, можно потратить на различные нужды. В Пенсионном фонде подсчитали, на что именно молодые родители в Петербурге и Ленобласти предпочитают потратить около 500 тысяч рублей финансовой поддержки.
Материнский капитал, полученный при рождении детей, можно потратить на различные нужды. В Пенсионном фонде подсчитали, на что именно молодые родители в Петербурге и Ленобласти предпочитают потратить около 500 тысяч рублей финансовой поддержки.
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