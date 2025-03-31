Маск вышел на сцену в сырной шляпе и пообещал раздать миллионы

Политика как она есть

Миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск отложил свою «бензопилу для бюрократии», чтобы надеть шляпу в виде сыра и раздать два миллиона долларов избирателям на ожесточенных выборах в Верховный суд Висконсина.