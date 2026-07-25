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Царьград

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Трамп опубликовал ИИ-изображение стены на границе с Канадой

Трамп опубликовал ИИ-изображение стены на границе с Канадой

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social разместил ИИ-сгенерированное изображение высокого барьера на границе с Канадой, которое может быть намеком на лесные пожары в провинции Онтарио.

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