Олег Царёв: Созидательная новость — уже до конца 2025 года планируется открыть пять филиалов Национального центра «Россия» откроются в разных регионах страны: Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

Созидательная новость— уже до конца 2025 года планируется открыть пять филиалов Национального центра «Россия» откроются в разных регионах страны: Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Рязанской области, Севастополе, Приморском и Красноярском краях.
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