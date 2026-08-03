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Военное обозрение

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Летающий «Редут»: как за двадцать лет до Ту-126 радар подняли на дальнем бомбардировщике

Летающий «Редут»: как за двадцать лет до Ту-126 радар подняли на дальнем бомбардировщике

Первым советским самолётом ДРЛО справочники называют Ту-126 образца 1965 года — но мысль поднять радар за горизонт возникла на два десятилетия раньше, накануне войны, на рекордном бомбардировщике Болховитинова, от эксперимента с которым почти не осталось документов.

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