Летающий «Редут»: как за двадцать лет до Ту-126 радар подняли на дальнем бомбардировщике

Первым советским самолётом ДРЛО справочники называют Ту-126 образца 1965 года — но мысль поднять радар за горизонт возникла на два десятилетия раньше, накануне войны, на рекордном бомбардировщике Болховитинова, от эксперимента с которым почти не осталось документов.
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