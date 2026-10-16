Насиров отметил, что SOCAR уже имела опыт сотрудничества с «Газпромом»: изначально закупала у российского газового гиганта природный газ, затем сама поставляла газ «Газпрому», а теперь планирует вернуть закупки и осуществлять взаимный обмен ресурсами.