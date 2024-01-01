Неожиданно получила наследство и развелась наконец с требовательным мужем, оставив его «без штанов»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— В браке мы прожили почти тридцать лет, – рассказывает пятидесятитрехлетняя Ксения Ивановна. – Двоих дочерей родили и вырастили, они взрослые уже, живут отдельно… Женились по любви, и со стороны, конечно, казалось – у нас идеальный брак.