Неожиданно получила наследство и развелась наконец с требовательным мужем, оставив его «без штанов»

— В браке мы прожили почти тридцать лет, – рассказывает пятидесятитрехлетняя Ксения Ивановна. – Двоих дочерей родили и вырастили, они взрослые уже, живут отдельно… Женились по любви, и со стороны, конечно, казалось – у нас идеальный брак.
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