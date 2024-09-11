Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Корабль «Союз МС-26» состыковался с модулем «Рассвет» на МКС

Корабль «Союз МС-26» состыковался с модулем «Рассвет» на МКС

Космический корабль «Союз МС-26» состыковался с модулем «Рассвет» Международной космической станции. На его борту находятся российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.

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