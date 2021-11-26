Семин о 0:3 «Локо» от «Лацио»: «Создать очень сложно, разрушить – легко»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении красно-зеленых от «Лацио» (0:3) в матче группового этапа Лиги Европы «Создать все очень сложно, а разрушить – легко.

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