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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 мая 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 мая 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать четвёртое мая две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1216 =Будь спокоен: со спокойствием придёт осознание, с осознанием придёт радость, с радостью придёт счастье =Вместе возможно спасти тех, кто ищет спасения и стремится понять своё безпокойное состояние Души = В одиночестве — следите за своими мыслями, в кругу семьи — за проявлением характера, среди знакомых — за своим языком =В процессе мышления человек излучает торсионные волны, несущие позитивную или негативную окраску =Вселенная изобильна и в ней постоянно работает принцип: ты получаешь столько, сколько ты отдаёшь =В сложных неразрешимых ситуациях передавайте управление вашему Духу, перестав диктовать ему свои условия= В течение всего дня тщательно следите за тем, какие мысли у вас возникают.

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