Суд Севастополя рассмотрит дело «черных риелторов»

Следователем СЧ СУ УМВД по Севастополю окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 179, 159, 111 и 228 УК РФ в отношении шестерых местных жителей.
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