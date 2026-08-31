Как перенести рисунок с бумаги на фанеру

Обязательно воспользуйтесь нашими советами, если соберётесь этим заняться. Нанести клей ПВА на фанеру в той области, где будет находиться рисунок.
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