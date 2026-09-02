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Hornbeck Offshore и Helix Energy завершают слияние и выходят на NYSE

Hornbeck Offshore и Helix Energy завершают слияние и выходят на NYSE

Компании Hornbeck Offshore Services и Helix Energy Solutions Group официально объявили о завершении процедуры слияния, в результате которого создан один из крупнейших в мире интегрированных поставщиков офшорных сервисных и подводных технологических услуг.

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