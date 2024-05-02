В России научились прогнозировать здоровье детей до их рождения. Генетические «сигналы» об отклонениях в умственном и речевом развитии, а также о врожденных пороках сердца у детей обнаружили ученые Саратовского государственного медицинского университета им.
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