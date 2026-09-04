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Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха попал на «Миротворец»

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха попал на «Миротворец»

В базу скандально известного украинского сайта «Миротворец»* внесён депутат Европарламента от Словакии и заместитель главы партии Smer Любош Блаха.

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