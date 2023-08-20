В Киеве признали, что самолеты ВСУ попадают в зону поражения еще при взлете

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские военные самолеты попадают в зону поражения сразу после взлета с аэродрома, поскольку значительно уступают российским по техническим характеристикам, передает РИА Новости.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские военные самолеты попадают в зону поражения сразу после взлета с аэродрома, поскольку значительно уступают российским по техническим характеристикам, передает РИА Новости.
Свежие комментарии