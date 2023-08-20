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В Киеве признали, что самолеты ВСУ попадают в зону поражения еще при взлете

В Киеве признали, что самолеты ВСУ попадают в зону поражения еще при взлете

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские военные самолеты попадают в зону поражения сразу после взлета с аэродрома, поскольку значительно уступают российским по техническим характеристикам, передает РИА Новости.

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