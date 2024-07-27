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Гроза и ливни: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в субботу

Гроза и ливни: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в субботу

Выходные начнутся для петербуржцев с осадков и гроз. В Петербурге ожидают приход ливней. В субботу, 27 июля, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в Северной столице местами ожидаются ливни и грозы, сообщает пресс-служа управления МЧС по городу.

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