Sony случайно «слила» трейлер с датой выхода Stellar Blade на ПК** Созданн...

Sony случайно «слила» трейлер с датой выхода Stellar Blade на ПКСозданный под влиянием Nier: Automata постапокалиптический экшен Stellar Blade от разработчиков из южнокорейской Shift Up пока не имеет точной даты выхода на ПК, но, судя по новой утечке, анонс уже не за горами.