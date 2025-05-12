Sony случайно «слила» трейлер с датой выхода Stellar Blade на ПК** Созданн...

Sony случайно «слила» трейлер с датой выхода Stellar Blade на ПКСозданный под влиянием Nier: Automata постапокалиптический экшен Stellar Blade от разработчиков из южнокорейской Shift Up пока не имеет точной даты выхода на ПК, но, судя по новой утечке, анонс уже не за горами.
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