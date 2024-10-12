Первые снежинки замечены в Сороках Житель села Пырлица

Сорокского района запечатлел первые признаки зимы этой осенью. Утром 12 октября он отправил в редакцию Pro TV снимки первых снежинок, слегка покрывающих землю, предполагая, что зима поспешила напомнить о себе.
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