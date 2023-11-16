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Аргентина – Уругвай прогноз на матч 17 ноября 2023, отбор на ЧМ-2026

Аргентина – Уругвай прогноз на матч 17 ноября 2023, отбор на ЧМ-2026

Продолжается отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка), и вниманию зрителей снова предлагается матч двух топовых сборных с легендами в составе.

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