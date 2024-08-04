Thursday & Friday NFP Price Action REview ES 8-2-24 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! BobbyS813 Going over the price action for Thursday and Friday NFP, looking for clues as to what the market was telling us.
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