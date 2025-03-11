Помощник президента США заявил о продолжении военных поставок Киеву

Механизм экстренной военной помощи PDA позволяет президенту США поставлять вооружения Украине без согласования с Конгрессом, заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц 11 марта на брифинге.
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